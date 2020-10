Экс-начальницу отдела Госкомитета Башкирии осудили за взятку в 100 тысяч рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор бывшей начальнице республиканского Госкомитета Наталье Шафионецкой. Женщину обвинили в получении взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Наталья Шафионецкая занимала должность начальника отдела контроля исполнения тарифов Госкомитета Башкирии по тарифам. В декабре 2018 года, по данным суда, она не указала в акте проверки нарушения одной компании, за что от директора организации получила 70 тысяч рублей. В октябре и ноябре того же года Шафионецкая не составила протоколы об административных правонарушениях компаний. Должностные лица организация заплатили 32 тысячи рублей. Бывшая госслужащая не признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, она лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на год. Напомним, ранее суд оштрафовал экс-начальника отдела ГИБДД по Иглинскому району Башкирии на 300 тысяч рублей за взятку. Бывший сотрудник получил 22 тысячи рублей от бизнесмена за хранение автомобиля на спецстоянке Госавтоинспекции.

