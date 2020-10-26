Экс-начальницу отдела Госкомитета Башкирии осудили за взятку в 100 тысяч рублей

Наталья Шафионецкая занимала должность начальника отдела контроля исполнения тарифов Госкомитета Башкирии по тарифам. В декабре 2018 года, по данным суда, она не указала в акте проверки нарушения одной компании, за что от директора организации получила 70 тысяч рублей. В октябре и ноябре того же года Шафионецкая не составила протоколы об административных правонарушениях компаний. Должностные лица организация заплатили 32 тысячи рублей.