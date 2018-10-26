В Уфе кровля ТЦ задымилась из-за приготовления пиццы

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К счастью, очаг возгорания сразу же потушили.
25 октября в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ от очевидца поступило сообщение о задымлении кровли в торговом центре «Башкирия».
Для проверки сообщения к месту направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
Оказалось, что происходит задымление из вентиляционного канала при приготовлении пищи в одной из пиццерий.
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