В Уфе кровля ТЦ задымилась из-за приготовления пиццы

25 октября в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ от очевидца поступило сообщение о задымлении кровли в торговом центре «Башкирия».

Для проверки сообщения к месту направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.