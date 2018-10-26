Фото: ТАСС/Сорокин Донат
В Екатеринбурге ограбили сотрудника генконсульства Германии
Сегодня, 17:35Происшествия
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В Екатеринбурге совершено ограбление сотрудника генерального консульства Германии. Так, инцидент произошел в четверг, 25 октября, у входа в бизнес-центр «Высоцкий», в котором располагается консульство. Грабитель выбрал в качестве жертвы сотрудника бухгалтерии.
Газета «Известия» пишет, что в четверг в МВД по Екатеринбурге от пострадавшего поступило сообщение о преступлении. Согласно имеющимся данным, у сотрудника консульства украли сумку с двумя миллионами рублей.
В полиции отметили, что, скорее всего, они хотели ограбить мужчину. Нападение не было политически мотивировано.
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