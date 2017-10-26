В Башкирии хозяин дома получил ножевые ранения от гостя, которого приютил
Сегодня, 12:29ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчина едва не скончался от колото-резаных ран.
Утром 2 октября из дома Акмурун Бураевского района был госпитализирован мужчина с колото-резаными ранениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» заведено на 28-летнего местного жителя.
28-летний гость в пьяном виде несколько раз ударил ножом 31-летнего хозяина дома, который приютил нападавшего и потребовал не общаться с выгнавшей его бывшей сожительницей.
Решив, что потерпевший скончался, нападавший лег спать, а хозяин дома вызвал скорую. Поскольку помощь была оказана вовремя, тяжкие последствия не поступили.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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