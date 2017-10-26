Премьер-министр Эстонии попал в аварию с внедорожником
Сегодня, 17:26Происшествия
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В центре Таллина премьер-министр Эстонии Юри Ратаса 25 октября попал в ДТП.
Как пишет издание Dni.ru, в служебную машину чиновника врезался внедорожник.
Об аварии сообщил один из очевидцев. Очевидно, политик не пострадал. После инцидента он пересел в машину охраны и поехал дальше.
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