В Уфе иномарка насмерть сбила пенсионера

В Уфе иномарка насмерть сбила пенсионера
В Уфе иномарка насмерть сбила пенсионера
Сегодня, 10:59ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
ДТП произошло на проспекте Октября в десятом часу вечера.

В субботу 25 сентября в Уфе произошло ДТП. Вечером около остановки транспорта «Госцирк» 59-летний уфимец за рулём «Nissan Xtrail», сбил 68-летнего местного жителя. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Начато разбирательство.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1900 нарушений ПДД, задержаны 50 нетрезвых водителей. На дорогах республики зарегистрировали девять ДТП, в которых двое погибли и восемь получили различные травмы.

Материалы по теме:
ДТПсмертельное ДТП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы