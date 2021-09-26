В Башкирии мошенница обманула труженицу тыла и украла у нее 400 тысяч рублей

В Башкирии мошенница обманула труженицу тыла и украла у нее 400 тысяч рублей
В Башкирии мошенница обманула труженицу тыла и украла у нее 400 тысяч рублей
Сегодня, 14:42ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Мошенница предложила пенсионерке обменять старые деньги на новые.

21 сентября 91-летняя жительница Стерлитамака открыла дверь незнакомой женщине. Та под предлогом обмена старых денег на новые предложила пенсионерке поменять ее сбережения, иначе накопления могут обесцениться. Пенсионерка отдала незнакомке 400 тыс. руб., она вышла из квартиры, якобы чтобы обменять купюры, но обратно она уже, конечно, не вернулась.

По данному факту Следственное управление УМВД РФ по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Добавим, что за минувшие сутки в дежурные части органов внутренних дел Башкирии поступило 15 сообщений, связанных с общеуголовными мошенничествами. В их числе 4 факта обмана под видом сотрудников правоохранительных органов, 5 фактов обмана под видом сотрудников банка, 6 — при покупке или продаже товаров в интернете.

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