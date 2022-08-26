Утечка нефтепродукта произошла в реку Белую в Уфе

Утечка нефтепродукта произошла в реку Белую в Уфе
Утечка нефтепродукта произошла в реку Белую в Уфе
Вчера, 14:52ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1MI
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

«Произошла утечка дизельного топлива. Предполагаемый источник установлен», — говорится в сообщении.

Загрязнение реки произошло напротив дома № 114 по ул. Кемеровской в четверг, 25 августа, в 16:00. Прибывшие на место проиствия сотрудники Минприродопользования Башкирии, Роспотребнадзора, уфимского управления МВД на транспорте, представитель Управления гражданской защиты и других служб установили, что нефтепродукт вытек из речного судна.

В результате на поверхности воды появились пятна радужной пленки. Сейчас на трех участках реки специалисты взяли пробы воды. В Управлении МВД на транспорте решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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