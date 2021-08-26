В Уфе маленький ребенок чудом остался жив после прогулки по карнизу 9 этажа

К счастью, помощь последних не понадобилась. Как и спасателей. На месте они действительно увидели отчаянного малыша. Группа спасателей отправилась на крышу, а один из сотрудников остался во дворе, там он разговаривал с ребенком. закончилась история крайне неожиданно, но счастливо. Ребенок без посторонней помощи вернулся в квартиру. Мало того, юный джентльмен даже прикрыл створку окна, через которую и выбрался на рискованный променад.