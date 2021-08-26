В Уфе маленький ребенок чудом остался жив после прогулки по карнизу 9 этажа

В Уфе маленький ребенок чудом остался жив после прогулки по карнизу 9 этажа
В Уфе маленький ребенок чудом остался жив после прогулки по карнизу 9 этажа
Вчера, 13:01ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео УГЗ г. Уфа
4-летнему мальчику удалось не только остаться в живых, но и самостоятельно вернуться домой.

Сегодня, 26 августа спасатели Управления гражданской защиты города Уфы выехали на очень необычный вызов. В информационно-диспетчерский центр поступило сообщение о том, что на карнизе девятого этажа одного из многоэтажных домов находится маленький ребенок. Спасатели незамедлительно выехали на место вместе с экстренными службами.

К счастью, помощь последних не понадобилась. Как и спасателей. На месте они действительно увидели отчаянного малыша. Группа спасателей отправилась на крышу, а один из сотрудников остался во дворе, там он разговаривал с ребенком. закончилась история крайне неожиданно, но счастливо. Ребенок без посторонней помощи вернулся в квартиру. Мало того, юный джентльмен даже прикрыл створку окна, через которую и выбрался на рискованный променад.

Позже стало известно, что дома мальчик был со своими родственниками – бабушкой и братьями. Ему не потребовалось много времени, пока бабушка хлопотала на кухне, а старший брат занимался еще одним младшим, он успел выбраться на свободу.

В Управлении гражданской защиты Уфы отмечают неравнодушие очевидцев удивительно счастливого случая. Они не только оперативно обратились за помощью спасателей, но и страховали ребенка снизу с одеялом, которым рассчитывали поймать малыша в случае падения. Также спасатели в очередной раз напомнили уфимцам и гостям столицы о важности закрытых окон в доме, где есть ребенок, а также обратились с просьбой незамедлительно звонить по номеру «112» тех, кто заметил ребенка у открытого окна.

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