В ЦУР Башкирии дали подробный отчет о ситуации с лесными пожарами в регионе

В ЦУР Башкирии дали подробный отчет о ситуации с лесными пожарами в регионе
В ЦУР Башкирии дали подробный отчет о ситуации с лесными пожарами в регионе
Вчера, 15:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
Зампредседателя Госкомитета Башкирии по ЧС Александр Лопухов предоставил свежие данные о пожарах и о том, как идет процесс их ликвидации.

Так по данным Госкомитета по ЧС на утро 26 августа новых лесных пожаров на территории республики не было зарегистрировано – их не возникло. Но по Башкирии продолжают действовать лесные пожары на общей площади 14495,7 гектаров, это 12 очагов по всему региону.

Больше всего очагов лесных пожаров бушует в Белорецком районе Башкирии, один из которых в закрытом городе Межгорье (площадью 70 гектаров). Всего в районе действуют 5 очагов площадью от 1,3 гектара до 750 гектаров.

По одному очагу зарегистрировано в Бурзянском районе (21 гектар), в Гафурийском районе (15 гектаров), в Зианчуринском районе действует один очаг площадью 250 гектаров. В Зилаирском районе все еще горит один очаг площадью 200 гектаров.

В Кугарчинском районе действует очаг площадью 1,4 гектара. В Хайбуллинском районе Башкирии продолжает функционировать единственный очаг на площади 0,7 гектара. Самый небольшой очаг действует в Нуримановском районе Башкирии на площади 0,3 гектара.

Более подробно Лопухов рассказал об одном очаге в Белорецком районе на площади 750 гектаров. Он находится в 9 км от деревни Верхние Лемезы и на подъезде к нему стоит естественная преграда – автомобильная дорога и ручьи. Поэтому угрозы для деревни нет. Тоже касается и очага в Межгорье. По информации, которая сегодня была обнародована в ЦУРе ни один населенный пункт не находится под угрозой.

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