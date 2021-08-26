Следком Башкирии займется расследованием ДТП, в котором замглавы района сбил девочку

После передачи материалов следователи проведут проверку, сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
По предварительным данным, 14 августа примерно 11:20 часов в селе Мишкино автомобиль «Toyota Corolla» наехал на ребёнка, переходившего дорогу. Девочка получила травмы и была госпитализирована.
Напомним, за рулём иномарки был заместитель главы Мишкинского района Динар Муртазин. В соцсетях сообщили, что девочка получила сотрясение мозга, ушиб затылка и шеи, а также перелом плеча. Известно, что ребёнок уже выписался из больницы. В пресс-службе ГИБДД Башкирии отметили, что сейчас начата судебно-медицинская экспертиза.