Следком Башкирии займется расследованием ДТП, в котором замглавы района сбил девочку

Следком Башкирии займется расследованием ДТП, в котором замглавы района сбил девочку
Следком Башкирии займется расследованием ДТП, в котором замглавы района сбил девочку
Вчера, 20:59ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Бирскому межрайонному следственному отделу передадут из органов внутренних дел материалы по ДТП в Мишкинском районе, при котором чиновник сбил 10-летнюю девочку.

После передачи материалов следователи проведут проверку, сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По предварительным данным, 14 августа примерно 11:20 часов в селе Мишкино автомобиль «Toyota Corolla» наехал на ребёнка, переходившего дорогу. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

Напомним, за рулём иномарки был заместитель главы Мишкинского района Динар Муртазин. В соцсетях сообщили, что девочка получила сотрясение мозга, ушиб затылка и шеи, а также перелом плеча. Известно, что ребёнок уже выписался из больницы. В пресс-службе ГИБДД Башкирии отметили, что сейчас начата судебно-медицинская экспертиза.

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