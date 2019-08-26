В Уфе утром в лобовом столкновении погиб молодой водитель

Серьезное ДТП произошло сегодня, 26 августа, утром на улице Ахмтова в микрорайоне Затон. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Иномарку вел мужчина вдвое его старше. Он получил травмы и был госпитализирован. Попали в больницу также и пассажиры обоих автомобилей.