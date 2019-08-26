В Уфе утром в лобовом столкновении погиб молодой водитель
Вчера, 09:46ПроисшествияТатьяна МайороваФото: УГИБДД МВД по РБ
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Прямо в городе столкнулись «Шкода» и «семерка».
Серьезное ДТП произошло сегодня, 26 августа, утром на улице Ахмтова в микрорайоне Затон. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.
На улице столкнулись вазовская «семерка» и «Шкода Октавиа».
Больше всего пострадал отечественный автомобиль, которым управлял 24-летний водитель.
Иномарку вел мужчина вдвое его старше. Он получил травмы и был госпитализирован. Попали в больницу также и пассажиры обоих автомобилей.
Обстоятельства происшедшего ДТП уточняются.
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