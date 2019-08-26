В Норильске на турбазу зашел медведь

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Медведь забрел на норильскую базу отдыха «Мечта».
Очевидцам удалось снять хищника на видео, сообщает 26 августа газета «Известия».
Отмечается, что база «Мечта» предназначена для отдыха детей.
Во время съемок очевидцы обнаружили, что медведь не боится людей. Животное испугалось и покинуло территорию базы только после включения сирены.
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