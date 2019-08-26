У следствия появился подозреваемый в надругательстве над могилой девушки в Башкирии

Стало известно, кто предположительно мог раскопать могилу 25=летней девушки в Мелеузе. Подробности опубликовали «Вести-Башкортостан».

Напомним, о данном происшествии стало известно в конце прошлой недели. Кто-то раскопал могилу девушки практически до гроба и проделал отверстие в его крышке – там, где должна была находиться голова. С заявлением о происшедшем в полицию обратилась мама покойной. Такую версию высказали местные жители.

По одной из версий, к содеянному может быть причастен бывший жених покойной, который, возможно, таким способом хотел убедиться, что гроб не пустой, и в нем похоронена его прежняя возлюбленная.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По предварительны данным, злоумышленнику в случае, если его вина будет наказана, может грозить наказание в виде лишения свободы от трех месяцев ареста до года исправительных работ или до 40 тысяч рублей штрафа.