Суд Краснодара приговорил изнасиловавшего и убившего падчерицу мужчину к 22 годам
Вчера, 18:41ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Краснодаре решением суда приговорен к 22 годам содержания в колонии строгого режима уроженец Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи.
Кроме этого, мужчину на десять лет лишили права работать в воспитательных учреждениях для детей и подростков, сообщает 26 августа газета «Известия».
Преступление он совершил в марте 2018 года. Мать ребенка находилась в больнице. Мужчина остался дома с девочкой. Он изнасиловал ребенка, а затем несколько раз ударил в область живота и груди. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни. Её тело он сложил в сумку и закопал на берегу реки.
После этого мужчина сам инициировал поиски девочки, говорил соседям, что ребенок пропал, а через какое-то время - перестал выходить на связь. Его задержали в Адлерском районе.
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