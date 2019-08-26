Суд Краснодара приговорил изнасиловавшего и убившего падчерицу мужчину к 22 годам

Кроме этого, мужчину на десять лет лишили права работать в воспитательных учреждениях для детей и подростков, сообщает 26 августа газета «Известия».

Преступление он совершил в марте 2018 года. Мать ребенка находилась в больнице. Мужчина остался дома с девочкой. Он изнасиловал ребенка, а затем несколько раз ударил в область живота и груди. Утром мужчина обнаружил девочку без признаков жизни. Её тело он сложил в сумку и закопал на берегу реки.