В Башкирии водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

В Башкирии водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП
В Башкирии водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП
Вчера, 09:41ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП разыскивают сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Вечером 25 июля в Баймаке неизвестный мужчина, передвигаясь по городу на своём авто по улице Алибаева, сбил 14-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Как сообщают в ведомстве, подросток скончался на месте от полученных в результате аварии травм. При этом после совершения наезда на несовершеннолетнего водитель поспешил скрыться с места происшествия — сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что по информации пресс-службы ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах республики в результате ДТП погибло 11 человек и 29 получили травмы различной степени тяжести. При этом шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КАМАЗа — о состоянии 17 травмированных пассажиров сообщили в региональном Минздраве.

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