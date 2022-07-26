В Башкирии водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

Отметим, что по информации пресс-службы ГИБДД республики, за минувшие сутки на дорогах республики в результате ДТП погибло 11 человек и 29 получили травмы различной степени тяжести. При этом шесть человек погибли в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и КАМАЗа — о состоянии 17 травмированных пассажиров сообщили в региональном Минздраве.