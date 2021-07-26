В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева

Как сообщают в ГИБДД по Уфе, происшествие случилось в минувшую пятницу около 9 часов вечера.
32-летний мужчина за рулем «Kia Sportage» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР и допустил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда ребенок с различными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее Следком республики возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором погиб грудной ребенок.