В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева

В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева
В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева
Вчера, 15:47ПроисшествияАнастасия ДесяткинаФото: ГИБДД по РБ по Уфе/instagram.com
10-летний мальчик был доставлен в больницу с различными травмами.

Как сообщают в ГИБДД по Уфе, происшествие случилось в минувшую пятницу около 9 часов вечера.

32-летний мужчина за рулем «Kia Sportage» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР и допустил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда ребенок с различными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство.

Ранее Следком республики возбудил уголовное дело из-за ДТП, в котором погиб грудной ребенок.

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