В Уфе водитель иномарки сбил ребенка, перебегающего проспект Салавата Юлаева

32-летний мужчина за рулем «Kia Sportage» ехал по проспекту Салавата Юлаева в сторону улицы 50 лет СССР и допустил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате наезда ребенок с различными травмами госпитализирован. По факту ДТП начато разбирательство.