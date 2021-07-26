В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде

Также сообщается, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Однако можно заметить, что сроки пропажи молодой девушки и время её обнаружения совпадает с информацией, которую распространяли в процессе поисков Эльвиры Рахимовой. Поисковый отряд Лиза Алерт сообщал о том, что женщина была найдена мертвой днем 25 июля.