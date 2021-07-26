В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде

В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде
В Уфе из озера Теплого водолазы извлекли тело молодой женщины в одежде
Вчера, 11:41ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: УГЗ г Уфы
Женщину, которую в последний раз видели 23 июля, обнаружили в 20 метрах от берега.

Управление гражданской защиты Уфы опубликовало информацию о том, что вчера днем водолазы поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы извлекли из озера Теплого в уфимском районе Инорс тело женщины,1990 года рождения.

– Последний раз ее видели на берегу водоема вечером 23 июля, с 24-го она числилась пропавшей. Водолазы обнаружили ее тело на глубине шести метров и в двадцати метрах от берега; молодая женщина была частично одета, – сообщила пресс-служба УГЗ Уфы..

Также сообщается, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Однако можно заметить, что сроки пропажи молодой девушки и время её обнаружения совпадает с информацией, которую распространяли в процессе поисков Эльвиры Рахимовой. Поисковый отряд Лиза Алерт сообщал о том, что женщина была найдена мертвой днем 25 июля.

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