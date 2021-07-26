В Башкирии на пешеходном переходе иномарка сбила инвалида-колясочника

ГИБДД Башкирии сообщает, что около полуночи в Мишкинском районе Башкирии на 18 километре автодороги Мишкино-Урьяды 22-летний местный житель за рулём "Mitsubishi Pajero" совершил наезд на 41-летнего мужчину, который переезжал проезжую часть на инвалидной коляске по пешеходному переходу.