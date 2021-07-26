Еще один ребенок в Башкирии скончался после падения с высоты

По предварительным данным, на момент трагедии мальчик находился дома с мамой, которая готовила обед. Дома также находилась годовалая сестренка мальчика и его старший семилетний брат. Ребенок взял стул, поднялся на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.