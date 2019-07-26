В Ярославской области сбежал солдат-срочник из Башкирии: он отслужил всего месяц
26 июля, 11:54ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: progorod76.ru
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Молодой человек был призван на службу 30 мая, а 22 июня принял присягу.
20-летний молодой человек служил в воинской части на станции Рыбинск-Товарная, сообщает портал «Прогород».
20 июля в 18:00 парень сбежал из части. Известно, что он отслужил меньше месяца. Дома его ждет любимая девушка и братья. Родителей у него нет, он сирота. Возможно, молодой человек не справился с психологической подготовкой к службе в армию.
Сейчас сотрудники военкомата ищут бежавшего срочника.
Рост парня — 176 сантиметров, телосложение худощавое, лоб высокий, стрижка короткая, особых примет нет.
В региональном отделении военкомата информацию пока никак не комментируют, ссылаясь на данные Западного военного округа.
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