В Башкирии трех людей оштрафовали за экстремистский пост в социальной сети
26 июля, 17:32ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Жительница Салавата разместила в сообществе социальной сети текст с враждебными высказываниями в отношении жителей Кавказа. Другой интернет-пользователь в комментариях согласился с ней и опубликовал картинку, оскорбляющую людей по национальной принадлежности.
В итоге им вменили статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Салаватский городской суд назначил им штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Пост из социальной сети удалили.
Такое же наказание получил житель Стерлитамака, который в своей интернет-публикации оскорбительно высказался в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения.
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