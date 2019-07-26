В Башкирии трех людей оштрафовали за экстремистский пост в социальной сети

Жительница Салавата разместила в сообществе социальной сети текст с враждебными высказываниями в отношении жителей Кавказа. Другой интернет-пользователь в комментариях согласился с ней и опубликовал картинку, оскорбляющую людей по национальной принадлежности.

В итоге им вменили статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Салаватский городской суд назначил им штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Пост из социальной сети удалили.