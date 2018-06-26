В Уфимском районе загорелся склад с двумя тоннами солярки
Сегодня, 12:08ПроисшествияРустэм Башкирцев
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В том числе на складе сгорело две тонны зерна.
26 июня в 07:15 в деревне Красный Яр на улице Фрунзе загорелась кровля складского помещения Крестьянского хозяйства, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
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На складе хранилось две тонны зерна, две тонны солярки и трактор «Беларусь». Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре нет.
Сейчас устанавливается причина пожара.
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