В Уфимском районе загорелся склад с двумя тоннами солярки

26 июня в 07:15 в деревне Красный Яр на улице Фрунзе загорелась кровля складского помещения Крестьянского хозяйства, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

На складе хранилось две тонны зерна, две тонны солярки и трактор «Беларусь». Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре нет.