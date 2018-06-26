В Уфе уже два ребенка выпали из окон за минувшую неделю

Жуткую статистику привели специалисты Управления гражданской защиты башкирской столицы. По их данным, в Уфе за минувшую неделю, когда установилась тепла погода, из окон выпали два ребенка.

Несчастья случились в Калининском и Орджоникидзевском районах города.

В одном случае 8-летний мальчик вывалился из окна с пятого этажа, когда играл с мячом. Во втором случае с такой же высоты упал годовалый малыш. Оба ребенка с травмами были госпитализированы.