В Уфе уже два ребенка выпали из окон за минувшую неделю

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Оба мальчика, к счастью, остались живы.
Жуткую статистику привели специалисты Управления гражданской защиты башкирской столицы. По их данным, в Уфе за минувшую неделю, когда установилась тепла погода, из окон выпали два ребенка.
Несчастья случились в Калининском и Орджоникидзевском районах города.
В одном случае 8-летний мальчик вывалился из окна с пятого этажа, когда играл с мячом. Во втором случае с такой же высоты упал годовалый малыш. Оба ребенка с травмами были госпитализированы.
Спасатели напомнили взрослым горожанам о необходимости соблюдать меры безопасности. Например, устанавливать блокираторы на окна либо вообще убирать с них ручку, чтобы дети не смогли их открыть, а также воздерживаться от использования москитных сеток.
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