В Уфе на сломавшемся аттракционе люди оказались подвешены вниз головой

В парке Якутова на ходу остановился аттракцион «Корсар» и несколько горожан повисли на нем вниз головой на внушительной высоте, сообщают «Вести Башкортостан».

Люди висели до тех пор, пока их не опустили вниз, при этом техники аттракциона приложили массу усилий для вызволения людей с высоты.