В Уфе на сломавшемся аттракционе люди оказались подвешены вниз головой
Сегодня, 09:48ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Очевидцы утверждают, что такой случай происходит не в первый раз.
В парке Якутова на ходу остановился аттракцион «Корсар» и несколько горожан повисли на нем вниз головой на внушительной высоте, сообщают «Вести Башкортостан».
Люди висели до тех пор, пока их не опустили вниз, при этом техники аттракциона приложили массу усилий для вызволения людей с высоты.
Автор видео утверждает, что такой случай в парке происходит не в первый раз.
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