В Башкирии мужчина получил "строгача" за драку с полицейским
Сегодня, 12:55ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Представитель власти получил вред здоровью средней тяжести.
31-летний житель Иглинского района признан виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2017 года обвиняемый ехал в пьяном виде в электропоезде, и когда полицейские попросили следовать за ними, он ударил одного из них по ноге. Потом уже в наручниках мужчина ударил полицейского головой.
За причинение вреда здоровью средней тяжести мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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