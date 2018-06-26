В Башкирии мужчина получил "строгача" за драку с полицейским

31-летний житель Иглинского района признан виновным по статье «Применение насилия, не опасного для жизни в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года обвиняемый ехал в пьяном виде в электропоезде, и когда полицейские попросили следовать за ними, он ударил одного из них по ноге. Потом уже в наручниках мужчина ударил полицейского головой.