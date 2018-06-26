Уфимца осудят за угон автомобилей и кражу

31-летний уфимец обвиняется по статьям «Кража организованной группой и покушение на её совершение», «Угон организованной группой» и «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С 2010 по 2012 годы обвиняемый вошел в преступную группировку, которая угоняла автомобили, перебивала на них номера для дальнейшей перепродажи и личного использования. В том числе члены группы совершили несколько краж на сумму более 800 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба от деятельности преступной группировки составила более 3,4 миллионов рублей.