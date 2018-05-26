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МЧС сообщили подробности возгорания торгового центра в Башкирии
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МЧС сообщили подробности возгорания торгового центра в Башкирии

Сегодня, 11:45ПроисшествияЗиля Аскерова
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