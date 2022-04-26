В Уфе осудили за мошенничество двух бухгалтеров «Башавтотранс»

В Уфе осудили за мошенничество двух бухгалтеров «Башавтотранс»
В Уфе осудили за мошенничество двух бухгалтеров «Башавтотранс»
Вчера, 16:02ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Двое бухгалтеров компании «Башавтотранс» получали необоснованные выплаты, предназначавшиеся сотрудникам компании, сообщают в пресс-службе УФСБ по Башкирии

В Уфе двое сотрудников «Башавтотранс» признаны виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Сообщается, что двое бухгалтеров вносили в списки перечисления зарплаты заведомо ложные сведения, в соответствии с которыми денежные выплаты необоснованно переводились на счета уволенных либо действующих сотрудников. Указанные счета, на которые поступали выплаты, при этом были под контролем мошенников.

Теперь в соответствии с действующим законодательством аферистам грозит от двух с половиной до четырёх лет лишения свободы. Примечательно, что нанесённый бюджету ущерб, суммой — 3,5 миллиона рублей злоумышленники возместил на добровольной основе.

Также сообщается, что судом удовлетворены гражданские иски ГУП «Башавтотранс» на сумму 15,5 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что двое сотрудников ФНС подозревают в хищении 1,1 миллиона рублей. Примечательно, что мошенническая схема экс-инспекторов налоговой службы во многом похожа на схему преступного обогащения, упомянутую выше.

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