В Уфе осудили за мошенничество двух бухгалтеров «Башавтотранс»

Сообщается, что двое бухгалтеров вносили в списки перечисления зарплаты заведомо ложные сведения, в соответствии с которыми денежные выплаты необоснованно переводились на счета уволенных либо действующих сотрудников. Указанные счета, на которые поступали выплаты, при этом были под контролем мошенников.