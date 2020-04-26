В Башкирии мост разрушился в то время, когда по нему ехал джип

Впечатляющие снимки разрушенного моста опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях. Снимки, на которых видно, как джип едва не разбился, угодив в реку, прямо с разрушенного моста, опубликовали в группе «Подслушано Салават».

При этом сообщается, что теперь, в связи с серьезной аварией, затруднена дорога к природным достопримечательностям – водопаду Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева.