В Башкирии мост разрушился в то время, когда по нему ехал джип
26 апреля, 13:16ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: vk.com
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Автомобиль вытаскивал лесовоз.
Сюжеты: Фотофакт
Впечатляющие снимки разрушенного моста опубликовали очевидцы происшествия в социальных сетях. Снимки, на которых видно, как джип едва не разбился, угодив в реку, прямо с разрушенного моста, опубликовали в группе «Подслушано Салават».
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При этом сообщается, что теперь, в связи с серьезной аварией, затруднена дорога к природным достопримечательностям – водопаду Кук-Караук и пещере Салавата Юлаева.
«Одной машине удалось проскочить, а второй нет. Ее вытаскивал лесовоз», - подписал автор снимков.
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