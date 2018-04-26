В Стерлитамаке восьмиклассник принес в школу гранату

В соцсети «Подслушано в Стерлитамаке» Вконтакте появилась информация о том, что в одну из школ города восьмиклассник пришел на занятия с гранатой и школу эвакуировали.

Как сообщает агентство «Башинформ» эвакуация была не учебной. Учащийся школы пришел на урок с гранатой и хвастался ей перед одноклассниками.

Учительница заметила подозрительный предмет в руках восьмиклассника и сообщила об этом директору школы. Заметив подозрительную игрушку у ребенка, администрация учебного заведения эвакуировала учащихся и сотрудников. В общей сложности почти 700 человек.