В Стерлитамаке восьмиклассник принес в школу гранату
Сегодня, 17:47ПроисшествияСтася ГенераловаФото: Википедия
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К счастью, она оказалась учебной.
Сюжеты: ЧП в школе
В соцсети «Подслушано в Стерлитамаке» Вконтакте появилась информация о том, что в одну из школ города восьмиклассник пришел на занятия с гранатой и школу эвакуировали.
Как сообщает агентство «Башинформ» эвакуация была не учебной. Учащийся школы пришел на урок с гранатой и хвастался ей перед одноклассниками.
Учительница заметила подозрительный предмет в руках восьмиклассника и сообщила об этом директору школы. Заметив подозрительную игрушку у ребенка, администрация учебного заведения эвакуировала учащихся и сотрудников. В общей сложности почти 700 человек.
Позже стало известно, что граната учебная.
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