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В Стерлитамаке восьмиклассник принес в школу гранату
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Стерлитамаке восьмиклассник принес в школу гранату

Сегодня, 17:47ПроисшествияСтася ГенераловаФото: Википедия
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