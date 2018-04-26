Депутат Курултая Башкирии сравнил трагедию в Стерлитамаке и ожирение детей

- В первую очередь нам надо понять причину трагедии. Да, сейчас много говорят о плохом влиянии интернета на подростков. Но ведь педагоги знали, что он хотел совершить! Знали и одноклассники. Да, провели с ребёнком беседу. Запретить интернет ведь нельзя. Все это относится к так называемому американскому синдрому. Вот Макдоналдс, который так популярен… Мы думали, что наших детей ожирение не коснётся. А ведь коснулось! То же самое и про влияние интернета. В школах мы регулярно ведем профилактическую работу. Во многих местах не выработан чёткий алгоритм действий в таких ситуациях, - высказался депутат.