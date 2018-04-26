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Депутат Курултая Башкирии сравнил трагедию в Стерлитамаке и ожирение детей
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Депутат Курултая Башкирии сравнил трагедию в Стерлитамаке и ожирение детей

Сегодня, 15:19ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов
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