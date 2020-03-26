В Сургуте мужчина зарезал собственную жену

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Суд Сургута рассмотрит дело против пенсионера, которого подозревают в расправе над супругой. Инцидент случился днем 23 марта этого года.
Как сообщает muksun.fm, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. 57-летний местный житель несколько раз ударил жену ножом в грудь. В результате от полученных травм женщина погибла.
По факту произошедшего проводится проверка. Мужчину арестовали.
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