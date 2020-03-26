В Санкт-Петербурге упал с заброшенного здания любитель селфи

Молодой человек хотел сделать селфи на территории фабрики «Красный треугольник». Об этом информирует Newia.ru.

Подросток поднялся на четвертый этаж здания, расположенного на набережной Обводного канала. Там он решил сфотографироваться. В какой-то момент доски, на которых стоял парень, проломились, и тот упал с высоты четвертого этажа.