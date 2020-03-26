В Санкт-Петербурге упал с заброшенного здания любитель селфи
26 марта, 18:18ПроисшествияФото: pxhere.com
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В среду, 25 марта в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга 15-летний подросток получил травмы, упав с большой высоты.
Молодой человек хотел сделать селфи на территории фабрики «Красный треугольник». Об этом информирует Newia.ru.
Подросток поднялся на четвертый этаж здания, расположенного на набережной Обводного канала. Там он решил сфотографироваться. В какой-то момент доски, на которых стоял парень, проломились, и тот упал с высоты четвертого этажа.
Пострадавший смог самостоятельно дойти до своего дома. Оттуда на скорой помощи его увезли в больницу. Состояние молодого человека медики оценивают как тяжелое.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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