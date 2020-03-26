В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило к ним в 21:27. Очевидцы сообщили, что горел дом по улице Северная в поселке Антоновка Гафурийского района.

Локализовать пламя удалось в 21:55, полностью ликвидировать открытое горение в 22:23. Пожар охватил бревенчатый жилой дом на площади 40 квадратных метров.