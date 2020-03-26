В Башкирии в пожаре погибли двое мужчин

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В МЧС по Башкирии сообщили, что возгорание произошло вчера, 25 марта.
По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило к ним в 21:27. Очевидцы сообщили, что горел дом по улице Северная в поселке Антоновка Гафурийского района.
Локализовать пламя удалось в 21:55, полностью ликвидировать открытое горение в 22:23. Пожар охватил бревенчатый жилой дом на площади 40 квадратных метров.
Тела погибших обнаружили во время тушения пожара. Пока что причины смерти и начала возгорания устанавливаются. На месте работают следователи и лаборатория, которые должны восстановить картину произошедшего.
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