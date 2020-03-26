В Башкирии сын до полусмерти избил собственного отца
26 марта, 16:52ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Подробности сообщили в МВД региона.
По данным ведомства, нападение произошло в селе Федоровка. Предварительно известно, что пенсионер, выпив спиртное, отправился на разговор со своим сыном, у которого за день до произошедшего произошел конфликт с матерью.
Во время разговора, сообщает пресс-служба, 39-летний сын пенсионера схватил нож и ударил им отца в грудь. Пожилой мужчина с ножом в груди вернулся домой и вызвал скорую помощь.
В настоящий момент по факту умышленного причинения тяжкого вреда возбуждено уголовное дело.
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