В Башкирии девочку задавило насмерть бревнами
26 марта, 10:02ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Школьница погибла во время игры в прятки.
Несчастный случай, по данным UfacityNews.ru, произошел с 11-летней девочкой в Иглинском районе 25 марта. Сообщается, что ребенок играла в прятки со своими подругами в поле. В какой-то момент она решила спрятаться неподалеку от сложенных бревен.
В тот момент уже было довольно темно, и по какой-то причине бревна скатились на четвероклассницу. Девочка погибла сразу же. Медики, которые приехали, спасти ребенка уже не смогли.
Погибшая училась и жила неподалеку. Кто виноват в этой трагедии, пока что неизвестно.
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