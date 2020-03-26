В Башкирии девочку задавило насмерть бревнами

Несчастный случай, по данным UfacityNews.ru, произошел с 11-летней девочкой в Иглинском районе 25 марта. Сообщается, что ребенок играла в прятки со своими подругами в поле. В какой-то момент она решила спрятаться неподалеку от сложенных бревен.

В тот момент уже было довольно темно, и по какой-то причине бревна скатились на четвероклассницу. Девочка погибла сразу же. Медики, которые приехали, спасти ребенка уже не смогли.