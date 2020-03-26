Следком Башкирии прокомментировал смерть девочки под бревнами

По данным регионального управления Следственного комитета, по факту произошедшего планируется возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Напомним, Медиакорсеть сообщала, что дети играли на площадки вблизи села Урман рядом со сложенными и незакрепленными бревнами. Следователи сообщили, что бревна принадлежали предпринимателю. Во время игры конструкция разрушилась и скатилась на школьницу.