Следком Башкирии прокомментировал смерть девочки под бревнами
26 марта, 16:16ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МедиаКорСеть
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11-летняя школьницы погибла в Иглинском районе накануне.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По данным регионального управления Следственного комитета, по факту произошедшего планируется возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Напомним, Медиакорсеть сообщала, что дети играли на площадки вблизи села Урман рядом со сложенными и незакрепленными бревнами. Следователи сообщили, что бревна принадлежали предпринимателю. Во время игры конструкция разрушилась и скатилась на школьницу.
Девочка скончалась на месте происшествия. По факту случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и семья погибшей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей