В Уфе возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в кардиоцентре

По факту смерти 22-летней уфимки, мастера спорта по фехтованию Татьяны Голосеевой, заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Днем 15 февраля в кардиологический центр с жалобами на давящие боли за грудиной, сопровождающиеся одышкой, поступила 22-летняя женщина. В ходе проведения коронарографии пациентка умерла от сердечно-сосудистой патологии.