В Уфе возбуждено уголовное дело по факту смерти пациентки в кардиоцентре

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Женщина умерла во время проведения коронарографии.
По факту смерти 22-летней уфимки, мастера спорта по фехтованию Татьяны Голосеевой, заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Днем 15 февраля в кардиологический центр с жалобами на давящие боли за грудиной, сопровождающиеся одышкой, поступила 22-летняя женщина. В ходе проведения коронарографии пациентка умерла от сердечно-сосудистой патологии.
Собрана медицинская документация для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении другого региона. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей