В Уфе полиция раскрыла тройное убийство

ЧП произошло 10 марта в Калининском районе столицы.
10 марта поступило сообщение о возгорании на улице Петрозаводской в Калининском районе города. Прибывшие пожарные после тушения обнаружили тела трех мужчин. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что у одного из погибших были следы ножевых ранений. Еще двое мужчин погибли от отравления угарным газом.
В ходе совместной работы правоохранительных органов удалось установить подозреваемых в преступлении – двое братьев, 1983 и 1986 годов рождения.
Вскоре полицейские установили их местонахождение. Их задержали в Уфе в квартирах знакомых.
По предварительным данным, после употребления спиртного между несколькими мужчинами возник конфликт, братья ранили неприятеля и подожгли квартиру.
Расследование уголовного дела продолжается.