В Уфе полиция раскрыла тройное убийство

10 марта поступило сообщение о возгорании на улице Петрозаводской в Калининском районе города. Прибывшие пожарные после тушения обнаружили тела трех мужчин. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, что у одного из погибших были следы ножевых ранений. Еще двое мужчин погибли от отравления угарным газом.