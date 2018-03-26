В Башкирии шестилетняя девочка умерла от свиного гриппа

В Стерлитамаке скончалась после тяжелой формы гриппа шестилетняя девочка. Об этом сообщил портал «Cityopen.ru».

Сообщается, что несчастье поризошо уже почти месяц назад, в начале марта, но по каким-то причинам подробности замалчивались. Возможно, причина кроется в том, что ребенок не был своевременно привит от гриппа. Такие данные сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Как показали лабораторные исследования, девочка заразилась так называемым «свинным гриппом», который является высокопатогенным гриппом штамма А H1N1.

- Это первый смертельный случай за последние два года, - сообщили представители Стерлитамакского межрайонного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в РБ. - До этого в 2016 году мы имели два смертельных лабораторно подтвержденных случая.