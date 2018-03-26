В Башкирии полковника УФСИН признали виновным в неосторожном убийстве

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Шумило. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что вечером 4 июня 2017 года 57-летний начальник УИИ пришел в гости к своему знакомому домой в поселке Верный Иглинского района. В ходе распития алкоголя завязался конфликт из-за личной неприязни. В итоге мужчина нанес множественные удары ногами ногами по телу 67-летнего пенсионера и скрылся с места преступления. Потерпевший скончался.

В ходе следствия сотрудник инспекции уволился из правоохранительных органов в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Свою вину Шумило признал лишь частично. Следователи провели 7 экспертных исследований по делу и в суд были направлены 4 тома доказательственной базы. Мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена судом в процессе расследования уголовного дела на домашний арест.

По приговору суда ему назначили 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.