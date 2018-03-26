В Башкирии начальница отделения связи воровала деньги у пенсионеров

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Она подделывала подписи в документах о переводе денежных средств.
Начальник отделения связи в Чишминском районе по предварительным данным присвоила себе пенсию по потере кормильца семейной пары, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Единственный сын пенсионеров погиб, по причине чего они получали выплаты.
Начальник отделения связи подделала подписи потерпевших в документах, которые заполняются при получении денежных средств. Присвоенные деньги она тратила на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
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