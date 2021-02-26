В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Предполагается, что взрыв газа произошел в суши-баре «Сакура». Из здания были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Всех временно разместили в школе. По данным спасателей, госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, за помощью обратились местные жители, которые пострадали от ударной волны.
По данным корреспондента издания, под завалами находятся две женщины. Одна из пострадавших находится в сознании, спасатели установили с ней связь. В настоящее время её пытаются достать. О второй женщине пока нет информации — ведутся поиски.
На месте работают спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позже начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что жилой дом не был газифицирован.
Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это все будет проверено, сказал Синьков.
Специалисты выясняют причину случившегося.