В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Вчера, 13:19ПроисшествияАнна КононоваФото: newsnn.ru
Сегодня, 26 февраля, по предварительной причине в жилом доме Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, сообщает издание «NewsNN».

Предполагается, что взрыв газа произошел в суши-баре «Сакура». Из здания были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Всех временно разместили в школе. По данным спасателей, госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, за помощью обратились местные жители, которые пострадали от ударной волны.

По данным корреспондента издания, под завалами находятся две женщины. Одна из пострадавших находится в сознании, спасатели установили с ней связь. В настоящее время её пытаются достать. О второй женщине пока нет информации — ведутся поиски.

На месте работают спецслужбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков заявил, что жилой дом не был газифицирован.

Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это все будет проверено, сказал Синьков.

Специалисты выясняют причину случившегося.

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