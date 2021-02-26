В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв

Предполагается, что взрыв газа произошел в суши-баре «Сакура». Из здания были эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей. Всех временно разместили в школе. По данным спасателей, госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, за помощью обратились местные жители, которые пострадали от ударной волны.