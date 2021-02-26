В Уфе в массовом ДТП пострадали два человека

Напомним, 23 февраля в Аургазинском районе Башкирии на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 20 машин. В результате массового ДТП пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. На вчерашнем совещании министр транспорта Алан Марзаев сообщил, что на данном участке дороги нет камер фото- и видеофиксаций, так как трасса является федеральной и находится в ведении управления автодорог «Приуралье. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ответственность в любом случае лежит на главе Минтранса.