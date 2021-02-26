В Уфе в массовом ДТП пострадали два человека

ДТП случилось после полудня. По данным ГИБДД, 31-летний житель Уфимского района, управляя грузовиком МАЗ, въехал в припаркованную «Ладу Калину». От удара легковушка столкнулась с попутным «Mitsubishi Outlander». Кроме того, «Лада» сбила стоявшего рядом с авто водителя и пассажира. Мужчины получили различные травмы.
Как рассказала водитель иномарки, они остановились, чтобы заправить «Калину». По словам водителя грузовика, он поздно заметил водителя и пассажира отечественного авто. Начато разбирательство.
Напомним, 23 февраля в Аургазинском районе Башкирии на трассе Уфа-Оренбург столкнулись 20 машин. В результате массового ДТП пострадали 10 человек, в том числе два ребенка. На вчерашнем совещании министр транспорта Алан Марзаев сообщил, что на данном участке дороги нет камер фото- и видеофиксаций, так как трасса является федеральной и находится в ведении управления автодорог «Приуралье. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что ответственность в любом случае лежит на главе Минтранса.