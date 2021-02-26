Минздрав Башкирии сообщил, сколько врачей умерло от коронавируса

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, при исполнении своих обязанностей скончались 13 медиков.
В ведомстве также отметили, что факт наступления смерти от заражения коронавирусом подтверждается решением врачебной комиссии по расследованию страхового случая в медицинских организациях, в которых работник трудился.
Напомним, ранее Росстат приводил данные по смертности от коронавируса. Так, COVID-19 стал причиной смерти в 2020 году в 136 случаях. При этом в прошлом году в Башкирии умерло 59844 человек. Это на 10649 (21,6%) человек больше, чем в 2019 году.