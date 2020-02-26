В Челябинске закрыли делопроизводство по факту массового ДТП
26 февраля, 18:51ПроисшествияФото: flickr.com
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Челябинский суд не стал рассматривать дело о массовом ДТП. Напомним, что авария произошла 17 января на перекрестке Университетской набережной и улицы Академика Королева.
Как сообщает издание kursdela.biz, реанимация спешила к беременной женщине, которую ранили ножом в живот. Но на перекрестке в него врезался “КаМаз”. Также автомобили задели проезжающий мимо Citroen.
Подчеркивается, что ответственности за аварию никто не понесет. Вопрос о возмещении нанесенного ущерба участники инцидента будут решать сами.
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