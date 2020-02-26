В Башкирии в сгоревшем автомобиле у кладбища был найден полицейский

Сегодня, 26 февраля, стало известно, что в Абзелиловском районе Башкирии в безлюдном месте возле кладбища был обнаружен сгоревший автомобиль, в котором оказалось тело 36-летнего сотрудника полиции. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

По данным МВД по РБ, причиной возгорания стал перегрев двигателя транспортного средства. Погибший полицейский в тот день был не на службе. По данному факту проводится проверка.