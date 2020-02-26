Шашлык на балконе обошелся жителю Башкирии в три тысячи рублей штрафа
26 февраля, 18:16ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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Бдительные соседи решили, что в квартире пожар, и вызвали МЧС.
Курьезный и весьма поучительный случай произошел на днях в Стерлитамаке. На пульт диспетчерской службы поступил сигнал о пожаре в многоэтажном доме по улице Щербакова. Однако по прибытии на место огнеборцы выяснили, что на самом деле один из жильцов дома решил готовит на балконе.
В итоге аппетит горожанину был испорчен тем, что в отношении него составили протокол об административном правонарушении.
По данным ГУ МЧС РФ по РБ, нарушителю назначен штраф в размере трех тысяч рублей.
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