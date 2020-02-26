Шашлык на балконе обошелся жителю Башкирии в три тысячи рублей штрафа

Курьезный и весьма поучительный случай произошел на днях в Стерлитамаке. На пульт диспетчерской службы поступил сигнал о пожаре в многоэтажном доме по улице Щербакова. Однако по прибытии на место огнеборцы выяснили, что на самом деле один из жильцов дома решил готовит на балконе.