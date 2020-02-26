На юго-востоке Башкирии насмерть переехали лежащего на дороге человека

В Абзелиловском районе республики неизвестный мужчина погиб буквально под колесами автомобиля. По данным региональной ГИБДД, ДТП с летальным исходом произошло ранним утром 25 февраля.

Передвигаясь по трассе Магнитогорск-Аэропорт, 38-летний водитель Део Нексия не заметил мужчину, лежащего на дороге. По словам водителя, он находился прямо под колесами.

К несчастью, мужчина скончался до приезда «скорой». Сейчас его личность устанавливается. Он выглядит примерно на 40 лет, в момент аварии на нем была одежда темного цвета.

Сотрудники правоохранительных органов также выясняют все обстоятельства смертельного инцидента.